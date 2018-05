Россияне проехались катком по словацким хоккеистам на ЧМ

Россияне забросили четыре шайбы в ворота соперников. В первом периоде отличились Максим Мамин и Никита Гусев, в третьем – Максим Шалунов и Илья Михеев.

Словаки пробиться сквозь защиту российской сборной не смогли. Матч завершился со счетом 4:0.

По итогам шести игр Россия занимает второе место в группе. "Красная машина" уже гарантировал себе выход в следующий этап соревнований.

Тем не менее, россиянам предстоит провести еще одну встречу с соперниками по группе. На этот раз им будет противостоять национальная сборная Швеции – она обходит российскую команду на одно очко.

Если расклад сил в группе B не изменится, Россия в четвертьфинале встретится либо с Канадой, либо с Данией. Соперник станет известен уже вечером 15 мая.

