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Спорт

Кержакова возмутило вранье Козловского

Данила Козловский и Александр Кержаков. Фото: Dni.Ru
Главный тренер юношеской сборной России, экс-нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков поделился впечатлениями о спортивной драме Данилы Козловского "Тренер". Обладателю Кубка УЕФА не понравился в режиссерском дебюте актера один момент.
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В целом картина произвела на спортсмена положительное впечатление. Однако одним эпизодом он возмутился. По мнению Кержакова, момент, когда наставник в нетрезвом виде приходит на тренировку, выглядит неправдоподобно.

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Данила Валерьевич Козловский

Данила Валерьевич Козловский Актер

"В фильме играли профессиональные футболисты. Думаю, они подсказывали сценаристам в каких-то моментах. В целом получился неплохой фильм. За исключением момента, когда тренер пришел пьяным на тренировку, все сделано вполне реалистично", – цитирует футболиста газета "Известия".

Что касается предстоящего ЧМ-2018, экс-бомбардир уверен: Россия проведет его на высочайшем уровне. "У нас есть такая национальная черта — мы хотим дать самое лучшее нашим гостям, поэтому все крупные события у нас проходят на ура. ЧМ-2018 не станет исключением", – отметил Александр Кержаков.

По поводу прогнозов о том, выйдет ли наша сборная из группы, он считает, что это вполне реально. Среди талантливых футболистов, способных проявить себя на мировом первенстве, он выделил Смолова, братьев Миранчуков, Головина и Черышева. При этом Кержаков выразил сожаление о том, что многие спортсмены получили травмы незадолго до чемпионата мира.

Напомним, что фильм Данилы Козловского "Тренер" стал лидером кинопроката в России. Скандал вокруг актера начался после слов о грубости российского зрителя, который не смог по достоинству оценить трейлер его режиссерского дебюта.

Автор: Валерия Нарская27 апреля 2018, 09:39
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