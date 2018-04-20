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Спорт

Англия добивает Россию бойкотом ЧМ-2018

Фото: GLOBAL LOOK press/Kieran Galvin
Британская футбольная ассоциация присоединилась к правительству страны в вопросе взаимоотношений с Россией. Организация бойкотирует чемпионат мира 2018 года и сократит число представителей на матчах.
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Изначально футбольное руководство Англии планировало присутствовать на турнире в полном составе, но в связи с ухудшением отношений между Великобританией и Россией было принято другое решение. На состязания отправятся основные чиновники английской ассоциации футбола, среди которых исполнительный директор Мартин Гленн и председатель Грег Кларк, пишет "Газета.ru".

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Отмечается, что решение касается первых двух матчей сборной Англии – против сборных Туниса и Панамы. При этом на третью игру, которая пройдет в Калининграде, должно приехать большее число британских чиновников.

Ранее ассоциация выступила против бойкота турнира в России. Тем не менее в заявлении отмечалось, что в случае, если организация получит информацию об угрозе безопасности, решение будет пересмотрено.

В начале марта правительство Великобритании сократило делегацию на чемпионате мира из-за обвинений России в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Матчи турнира не посетят ни чиновники, ни члены королевской семьи. К протесту присоединились власти Исландии, а также президент Польши Анджей Дуда.

Напомним, 4 марта Скрипаль вместе с дочерью был найден без сознания в Солсбери. Причиной стало отравление нервно-паралитическим токсином. Британские власти связали произошедшее с действиями российских спецслужб. Россия отрицает обвинения, указывая на отсутствие весомых улик.

Автор: Михаил Вштанов20 апреля 2018, 15:08

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