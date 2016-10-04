Данила Валерьевич Козловский Актер

Родился 3 мая 1985 года в Москве. Есть два брата - старший Егор и младший Иван. Отец Данилы, Валерий Иванович Козловский - заслуженный работник культуры РФ, доктор философских наук, профессор МГИК (бывший МГУКИ); принимал участие в создании кафедры рекламы в вузе, а также первой в России Высшей школы рекламы, первого Российского студенческого фестиваля социальной рекламы. Мать - Надежда Звенигородская, актриса по образованию. Родители развелись, когда Данила был маленьким.

В детстве недолго учился в балетной школе.

Шесть лет Данила учился в Кронштадтском морском кадетском корпусе, окончил его в 2002 году.

В кино начал сниматься еще в 1998 году. Его первая работа - роль хулигана в сериале "Простые истины". После окончания учебы в кадетском корпусе Данила, вопреки уговорам и предостережениям, поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства на актерско-режиссерский курс под руководством Льва Додина (окончил вуз в 2007-м). Во время учебы в СПбГАТИ приобрел навыки игры на альтовом саксофоне.

В 2006 году Данила Козловский был удостоен звания лауреата премии российской кинокритики и кинопрессы "Белый слон" за роль в фильме Garpastum режиссера Алексея Германа - младшего.

Сыграл главные роли в спектаклях Петербургского академического малого драматического театра - Театра Европы.

В 2014 году состоялся голливудский дебют Данилы Козловского в фильме Марка Уотерса "Академия вампиров" (Vampire Academy), созданном по серии книг американской писательницы Райчел Мид. Козловский сыграл Дмитрия Беликова - наставника одной из героинь.

В 2015-м Данила выступил с сольной концертной программой - "Большая мечта обыкновенного человека", где исполнил хиты классиков американского эстрадно-джазового вокала 40-50 годов XX века. Продюсером шоу стал Ф. Киркоров.