Как Загитова умудрилась проиграть "престарелой" ученице Мишина

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в Милане. Девушка расстроилась, заняв второе место.

По словам 15-летней фигуристки, она каталась "немного скованно". Причиной того, что в программе не все получилось идеально, Загитова назвала эмоциональное состояние.

"Если честно, я тут сильнее волновалась, чем на Олимпийских играх. Почему так вышло, пока не знаю, буду этот момент анализировать", – цитирует Алину Sports.ru. "Мне сейчас вспомнилась Женя Медведева: зная, что ты едешь лидером, нужно чисто прокатывать программу, и с этим сложнее справиться", – поделилась спортсменка.

Также чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане рассказала о сложностях, с которыми пришлось столкнуться во время подготовки к чемпионату мира в Милане. "Я никогда не загадываю, какое место займу, потому что мы, фигуристы – люди, а не роботы. Прокатом я довольна не очень… Я очень сложно восстанавливалась после Олимпийских игр, тяжело входила в тренировочный процесс… Еще и акклиматизация была… Сложно все это переварить за короткий промежуток времени. К произвольной программе у меня будет боевое настроение. Как всегда, хочу показать чистый прокат!", – заявила Загитова.

В свою очередь хореограф Илья Авербух считает, что Алина станет первой на чемпионате мира в Милане по итогам двух программ. "В произвольной программе Алина возьмет свое, тут даже к гадалке не ходи. Каролина Костнер – великая фигуристка, и, конечно, в Италии судьи ей благоволят. Но уверен, что у Алины есть запас. Ее козырь, в первую очередь, все же произвольная программа. Сегодня она не откаталась идеально, у нее были шероховатости. Но отставания практически не существует, все идет нормально", – сказал Авербух.

Как писали Dni.Ru, российские фигуристки показали достойные результаты во время выступления в короткой программе на чемпионате мира. Загитовой поставили 79,51 балла – она оказалась на втором месте, уступив 31-летней ученице прославленного российского тренера по фигурному катанию Алексея Мишина – Каролине Костнер из Италии. Девушка получила 80,27 балла. На третьей строчке расположилась Сатоко Мияхара – ее прокат судьи оценили в 74,36 балла.

Напомним, что 15-летняя Алина Загитова с триумфом завершила выступление на Олимпийских играх в Корее. Она завоевала для России золотую медаль. Серебро в фигурном катании на Олимпиаде досталось Евгении Медведевой. Она пропускает чемпионат мира в Милане из-за травмы.