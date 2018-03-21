31-летняя фигуристка утерла нос молодой чемпионке Загитовой

Российские фигуристки показали достойные результаты во время выступления в короткой программе на чемпионате мира в Милане. Школьнице Алине Загитовой удалось пробиться в тройку лидеров.

Первое место по результатам проката досталось 31-летней Каролине Костнер из Италии. Она получила 80,27 балла.

Юной россиянке Загитовой поставили 79,51 балла. На третьей строчке расположилась Сатоко Мияхара – ее прокат судьи оценили в 74,36 балла.

Четвертая – канадка Кейтлин Осмонд с результатом в 72,71 балла. Она чуть меньше, чем на балл, обогнала россиянку Марию Сотскову (71,80).

Таким образом, Загитовой утерла нос ветеран фигурного катания, которая получила свою первую медаль международного уровня в далеком 2005 году. Судьба наград этого чемпионата решится после проката произвольной программы, который состоится вечером 23 марта.

Знаменитый тренер Татьяна Тарасова уверена, что победа достанется Загитовой. "Я знаю, она разозлится и выиграет!" – заявила она в эфире Первого канала.

Напомним, что 15-летняя Алина Загитова с триумфом завершила выступление на Олимпийских играх в Корее. Она завоевала для России золотую медаль.

Серебро в фигурном катании на Олимпиаде досталось Евгении Медведевой. Она пропускает чемпионат мира в Милане из-за травмы.