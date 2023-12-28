Спортсменка может и не оправиться
Фигурист впервые в карьере взял медаль международного первенства
О неудаче на первенстве высказался знаменитый фигурист
Эксперты высказались по поводу выступления юной чемпионки
Фигуристка прокомментировала свое выступление
Школьница заняла второе место
Российская спортивная пара распалась после чемпионата мира
Собянин ожидает аншлаг на ЧМ по фигурному катанию в Москве
Ким Ю На выиграла золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию
Российская пара завоевала золотые медали чемпионата мира в Лос-Анджелесе