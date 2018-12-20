Лихорадка фигуриста Морозова помогла побить мировой рекорд

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов побили мировой рекорд в выступлении с короткой программой на чемпионате России. При этом партнер вышел на лед с температурой.



Судьи поставили Тарасовой и Морозову оценку в 80,06 балла. Пара побила предыдущий высший результат, который сама и установила на этапе Гран-при в Москве – 78,47 балла.

Позже выяснилось, что Владимир Морозов выходил на лед с температурой. "Небольшая температура была перед прокатом, но я вышел и сделал свою работу", – сказал фигурист.

Чемпионат России проходит в Саранске с 20 по 23 декабря. Короткую программу в рамках первенства пары представили в четверг.

К сожалению, Международный союз конькобежцев не ратифицирует рекорды, показанные на национальных чемпионатах. Однако фигуристы не придают особого значения рекордным баллам. "Не делаем из этого какое-то достижение, просто выступили лучше, чем раньше. Это всего лишь короткая программа", – заявил Морозов ТАСС.

фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие 74,98. На второй строчке расположились Наталья Забияко и Александра Энберт, которые также достойно справились со своей программой. Судьи оценили их прокат на 78,53 балла. Третье место заняли петербургскиеАлександра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие 74,98.



