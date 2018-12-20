Лихорадка фигуриста Морозова помогла побить мировой рекорд
Судьи поставили Тарасовой и Морозову оценку в 80,06 балла. Пара побила предыдущий высший результат, который сама и установила на этапе Гран-при в Москве – 78,47 балла.
Позже выяснилось, что Владимир Морозов выходил на лед с температурой. "Небольшая температура была перед прокатом, но я вышел и сделал свою работу", – сказал фигурист.
Чемпионат России проходит в Саранске с 20 по 23 декабря. Короткую программу в рамках первенства пары представили в четверг.
К сожалению, Международный союз конькобежцев не ратифицирует рекорды, показанные на национальных чемпионатах. Однако фигуристы не придают особого значения рекордным баллам. "Не делаем из этого какое-то достижение, просто выступили лучше, чем раньше. Это всего лишь короткая программа", – заявил Морозов ТАСС.
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