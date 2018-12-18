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Спорт

Медведева бьется в экстазе от возвращения в Россию

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Евгения Медведева соскучилась по России. Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призер Олимпиады в Пхенчхане прибыла в Саранск для участия в чемпионате страны по фигурному катанию.
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Медведева в этом сезоне работает с канадским наставником Брайаном Орсером. Евгения уехала за океан после того, как ушла из группы Этери Тутберидзе. Вернувшись в Россию, на чемпионат страны в Саранске, фигуристка призналась, что соскучилась.

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Спортсменка опубликовала в своем Instagram видео, снятое из окна гостиничного номера. Евгения восторженно комментирует все, что видит за окном, – магазины и почту, передает "Спорт-Экспресс".

В Саранск приехал и канадский тренер российской фигуристки Брайан Орсер. Он заявил, что Евгении Медведевой нужно полтора-два года, чтобы начать все с чистого листа. Тренера возмущает, что журналисты и представители спортивных федераций ждут от него слишком многого.

Скриншот instagram.com/jmedvedevaj

По словам Брайана Орсера, ему приходится буквально ломать сложившуюся технику фигуристов, а потом собирать ее заново "по кусочкам". 

Пока дела Медведевой идут не очень успешно. Двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018 не смогла отобраться в финал Гран-при. 

Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Саранске 19 декабря. Конкуренцию Евгении Медведевой составят Алина Загитова. Заставит Медведеву понервничать и юниорка Александра Трусова, выполняющая четверные прыжки. 

Автор: Андрей Евлампиев18 декабря 2018, 17:24
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Как живет покинувшая Россию фигуристка Медведева

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