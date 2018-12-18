"Спорт надо закрыть": Плющенко вынес приговор Сотниковой
Плющенко настаивает, чтобы Сотникова стала тренером или артисткой в ледовом шоу. "Я считаю, что Аделине спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу, в шоу. Не надо мучить себя, выиграла Олимпиаду – и достаточно", – заявил он. Фигурист добавил, что больше не готовит девушку к соревнованиям.
Сейчас спортсменка репетирует новую роль в ледовом шоу двукратного олимпийского чемпиона "Лебединое озеро". В 2016 году Аделина Сотникова выступала в паре с Александром Соколовским в телепроекте "Ледниковый период", где заняла первое место.
Спортсменка не появится на состязаниях по фигурному катанию в этом сезоне. Последним крупным событием в ее карьере стало участие в чемпионате России в 2016 году, где она заняла шестое место. На Олимпийских играх в Сочи в 2014-м фигуристка завоевала золотую медаль. Тогда Аделина стала первой россиянкой, которой присудили первое место в женском одиночном катании.
Ранее спортсменка разместила видеозапись с тренировки, где выполняет свой коронный трюк – ласточку. В подписи к ролику Аделина с гордостью сообщила, что ни одна действующая фигуристка не смогла повторить этот элемент. Девушка решила устроить "челлендж" и предложила нескольким своим друзьям сделать ласточку.
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