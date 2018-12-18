Шипулин раскрыл подробности подлой засады полиции

Российский биатлонист рассказал о визите правоохранителей в австрийском Обертиллиахе. Они явились к Антону Шипулину, когда спортсмен был на сборах.

По словам обвиненного в допинге биатлониста, 12 декабря он пришел с тренировки и решил сходить в сауну. Поднявшись к своему номеру, спортсмен увидел незваных гостей.

Шипулина ждала настоящая засада. "Сидят люди около номера. Думал, что, как обычно, допинг-контроль. Оказалось – нет. Они рассказали о случившейся ситуации. Я заявил, что не знаю местного законодательства и не буду говорить без адвоката", – цитирует спортсмена Ura.ru.

Шипулин добавил, что после подобных инцидентов у него опускаются руки. При этом он отметил, что годом ранее испытывал такое же чувство несправедливости от постоянных оправданий "за то, чего не совершал". Биатлонист заявил, что ему неприятны политические игры, из-за которых страдают спортсмены, сообщает "Калашников Media".

Напомним, вечером 12 декабря австрийская полиция посетила ряд российских биатлонистов. В этот список, помимо Антона Шипулина, попали Евгений Гараничев, Александр Логинов, Ирина Старых и Алексей Волков. Им предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017. В Австрии нарушение антидопинговых правил считается уголовным преступлением.