Биатлонист Шипулин взорвался из-за скандала с допингом
Спортсмен утверждает, что никогда не использовал вещества для улучшения физической активности и всегда честно проходил допинг-тесты перед соревнованиями. "Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг-тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб", – сообщил Антон.
Когда полицейские выдвинули Шипулину обвинения в употреблении допинга в биатлоне, он сильно разозлился. "У меня нет никакого объяснения происходящему. Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом", – написал он в своем Instagram. Все заявления спортсмен назвал "полным бредом", которые вызывают только "возмущение". Биатлонист добавил, что всегда был честен перед собой, коллегами и болельщиками.
Напомним, 12 декабря австрийская полиция нагрянула в расположение российской сборной в Хохфильцене и обвинила десять человек – биатлонистов, тренера, врачей и массажистов – в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года. В Австрии употребление допинга в биатлоне считается уголовным преступлением. Обвиняемым может грозить до трех лет тюрьмы.
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