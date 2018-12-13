Новый допинг-скандал: российских биатлонистов отправляют в тюрьму из-за Родченкова

Александру Логинову не представили доказательств его вины. Австрийские власти подозревают российского биатлониста в употреблении допинга. Между тем спортсмен опубликовал результаты своих допинг-тестов – все они отрицательные.

Полиция Австрии минувшим вечером нагрянула в расположение российской сборной в Хохфильцене. Там 13–16 декабря пройдет второй этап Кубка мира по биатлону. Полицейские обвинили десять россиян – биатлонистов, тренера, врачей и массажистов – в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года.

Надо отметить, что в Австрии употребление допинга - уголовное преступление. Россиянам грозит до трех лет тюрьмы. Сегодня девушки из нашей сборной побегут на Кубке мира спринт. Их предупредили, что сразу после забега начнется допрос.

Биатлонист Александр Логинов уже заявил, что все обвинения – неправда "на 1000%". "Самое интересное, что это все на основании 100 каких-то опрошенных людей и лично Родченкова. Хочу задать риторический вопрос: неужели русские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, чтобы заниматься тем, в чем нас обвиняют?" – написал он в Instagram. Спортсмен выложил скриншот с результатами допинг-тестов с 2016 года – все они отрицательные.

Российских биатлонистов обвиняли в допинге и ранее. В 2015 году от соревнований отстраняли Александра Логинова и Ирину Старых. Международный олимпийский комитет из-за расследования применения допинга в российском спорте запретил Антону Шипулину, Евгению Гараничеву и Александру Логинову участвовать в Олимпийских играх – 2018.

Все обвинения в употреблении допинга построены на показаниях Григория Родченкова. Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории бежал из России в США. Там он стал звездой, рассказав о "масштабной допинговой системе в российском спорте", которая якобы имела поддержку на государственном уровне. В России в отношении Родченкова возбудили уголовное дело, напоминает телеканал"360".