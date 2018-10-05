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Спорт

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора под угрозой срыва из-за терроризма

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Фото: Dni.Ru
За несколько дней до эпичного события в спорте разгорелся большой скандал. Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора оказался под угрозой срыва из за того, что второй назвал менеджера противника террористом.
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Российский менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов высказался по поводу скандального заявления. Он вступился за египтянина Али Абдель-Азиза, которого боец назвал террористом.

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"Это полная чушь. В его словах есть, может быть, только 10% правды. Остальное раздуто. Если исходить из всего того, что говорит Макгрегор, что пишут всякие издания об Али, то непонятно, как он в таком случае здесь (в США. – Прим. ред.) спокойно живет?" — сказал Магомедов. Он добавил, что в Штатах за "малейшее нарушение или посадят, или депортируют из страны".

Менеджер бойца из Дагестана отметил, что Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора пройдет несмотря на провокации ирландского спортсмена, передает "Спорт-Экспресс". Тем более стоит отметить, что Макгрегор никогда не лез за словом в карман.

Ранее сообщалось, что бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоится 6 октября. VIP-приглашения на состязание бойцов получили президенты России и США.

Президент UFC (организация, проводящая бои по смешанным единоборствам) Дэйна Уайт не уверен, что оба высокопоставленных гостя появятся в Лас-Вегасе. Он заявил, что понимает, насколько присутствие на боях без правил Владимира Путина и Дональда Трампа осложнило бы организацию турнира.

5 октября 2018, 18:06

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