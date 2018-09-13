Кадыров объяснил причину нападения на Тимати и Крида

Конфликт между российским бойцом смешанных боевых искусств Хабибом Нурмагомедовым и музыкальным исполнителем Тимати приобретает новые обороты. Президент Чечни Рамзан Кадыров снял мотивирующий ролик, где призвал дагестанцев к порядку, а также объяснил причину недовольства спортсмена.



Тимати опубликовал в своем Instagram видео, где президент Чечни успокаивает разбушевавшуюся молодежь. Сначала Рамзан Ахматович говорит: "Тимати, это для тебя!" и выполняет так называемую двоечку – несколько боксерских ударов в воздух.

После этого глава Чеченской Республики призывает всех к миру. "Братья мои, дагестанцы, не обижайте друг друга. Хабиб с Тимати поймут друг друга", – заявил он.

Кадыров объяснил, почему Нурмагомедов бурно отреагировал ситуацию с отменой выступления Крида в Дагестане, а также вступил в вербальную перепалку с Тимати. По словам президента Чечни, спортсмен нервничает, так как сгоняет вес перед грядущим поединком.

"Мы будем у себя наводить порядок. А лучше бы к нам приезжали гости, радовались. Мы должны развивать Кавказ и туризм, поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы", – резюмировал Кадыров.

Напомним, что скандал в соцсетях разгорелся вокруг концертов, с которыми артисты лейбла Black Star планировали посетить Дагестан. Егор Крид отменил выступление, намеченное на 9 сентября, из-за угроз от сторонников победителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен их поддержал, заявив, что отмена концерта – невеликая потеря.

Позже в полемику вступил Тимати (Тимур Юнусов), призвавший Хабиба договориться. Однако дело окончилось взаимными оскорблениями. Оба заявили, что оппонент не имеет такого влияния, чтобы заставить изменить убеждения.