"Рядовая история": Боярский сравнил Кокорина с Д'Артаньяном

Актер и болельщик "Зенита" высказался о дебошах футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в столице. По его мнению, спортсмены заслужили наказание.

Михаил Боярский охарактеризовал скандал как "рядовую историю, бытовуху". Артист уверен: если бы все жили под видеокамерами, никто не выходил бы из тюрем. Однако футболистов актер не оправдывает.

"Одно дело, когда горячатся, дерзят совсем молодые пацаны, а тут 27-летний мужик. Да еще осознающий, что к нему, как к любой знаменитости, приковано всеобщее внимание. Несерьезный подход у Кокорина и его друга Павла Мамаева", – цитирует Боярского "Советский спорт".

Актер сравнил спортсменов с героями романа "Три мушкетера". "Мог бы Д'Артаньян повести себя так, как зенитовец в столичном кафе и на парковке? Я напомню, что герои Александра Дюма отрубили голову женщине. Д'Артаньян наставлял рога мужу Констанции, обманом овладел Миледи… По современным меркам это поведение уголовников-рецидивистов", - считает артист.

Боярский считает, что Кокорин и Мамаев должны понести заслуженное наказание. "Недаром говорится: береги честь смолоду", – заключил он.

Напомним, 11 октября полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин были арестованы до 8 декабря текущего года по обвинению в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака в кофейне, а также водителя ведущей Первого канала у гостиницы "Пекин". Инцидент произошел утром 8 октября.