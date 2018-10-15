Неожиданный поворот в деле Кокорина и Мамаева
Юрист отметил, что футболист не принимал непосредственного участия "в этом процессе", то есть не бил мужчину. Попов добавил, что доказательство тому можно установить, посмотрев видеозапись, которая есть в Сети.
Так адвокат Кокорина прокомментировал вопрос, почему на странице спортсмена в Instagram появилось написанное от лица его отчима извинение, адресованное лишь чиновнику Минпромторга Денису Паку, которого футболисты избили в кафе в центре столицы, передает EG.ru.
В свою очередь гражданская жена Александра Кокорина Дарья Валитова в эфире Первого канала высказалась о ситуации вокруг футболиста. "Он и мухи не обидит. Это может подтвердить любой человек из его окружения. Может, что-то накопилось", – заявила девушка.
По словам Валитовой, спортсмену было психологически тяжело весь чемпионат мира, в котором он не принял участия. В марте футболист получил травму крестообразных связок колена и пропустил ЧМ-2018. При этом она добавила, что не оправдывает поведение супруга и считает, что так вести себя нельзя.
Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев утром 8 октября избили водителя ведущей Первого канала у гостиницы "Пекин". Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Позже футболисты с компанией подрались в кофейне. Жертвами оказались чиновники Минпромторга.
Спортсмены помещены в следственный изолятор №2, известный как "Бутырка". Суд установил их срок содержания под стражей до 8 декабря. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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