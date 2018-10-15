Путин наградил избитого Кокориным и Мамаевым чиновника

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Дениса Пака. Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга неделю назад попал в больницу после удара стулом по голове в одном из московских кафе, его избили футболисты Мамаев и Кокорин.

Высокую награду чиновник получил за работу над проектом "Кортеж" по созданию автомобиля представительского класса. Он был в команде, которая разрабатывала новый лимузин для президента Aurus и его народную версию. Коллега Пака, который в то утро тоже был в кафе и подвергся нападению – гендиректор "НАМИ" Сергей Гайсин, – удостоился ордена Александра Невского.

Неделю назад Денис Пак серьезно пострадал во время нападения на него в московском кафе. За соседним столиком веселилась компания, в составе которой были известные футболисты – форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. Они сначала оскорбили Пака по национальному признаку, а после того как он сделал молодым людям замечание, стали избивать его.

В итоге сотрудника Минпромторга увезли на скорой. У него диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, синяки и ушибы. Сам Пак готов пойти с футболистами-драчунами на мировую и оценивает их свободу в 100 миллионов рублей, пишет News.ru.

Денис Пак согласен на мировое соглашение с напавшими на него футболистами Кокориным и Мамаевым, если последние выплатят ему 100 млн рублей.

Водитель Первого канала Виталий Соловчук в свою очередь озвучил свою цену за примирение. Он требует 500 тысяч рублей и оплату лечения. pic.twitter.com/LrTcvq97lZ — Андрей Меркин (@wasy_invalid) 13 октября 2018 г.

"Пак не осознавал, что перед ним профессиональные футболисты, даже об их существовании не знал. Поэтому мы и говорим, что для нас это – не футболисты. Для нас это – хулиганы", – заявила в интервью порталу Ftbl.ru адвокат чиновника Наталья Шатихина.

Она напомнила, что Кокорин и Мамаев издевались над ее доверителем из-за "неправильного" разреза глаз. И даже после этого Пак готов пойти на мировое соглашение, но прощать футболистов не намерен.

Напомним, что от рук Кокорина и Мамаева серьезно пострадал также водитель ведущей Первого канала. Виталий Соловчук озвучил свою цену за примирение: он требует 500 тысяч рублей и оплату лечения. Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО, срок их ареста закончится в начале декабря.