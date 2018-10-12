Кокорину и Мамаеву пообещали по три года

Накануне Тверской суд Москвы арестовал на два месяца нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. По словам бывшего начальника ОВД по району Перово, адвоката Евгения Харламова, дебоширы могут получить по три года тюрьмы.



Юрист напомнил, что Кокорина и Мамаева обвиняют по статье 213 "Хулиганство", а также по 116-й – "Побои". По первой футболисты могут получить до семи лет лишения свободы. Что касается второй статьи, она предполагает заключение на срок до двух лет, уточнил Харламов.

В отношении 116-й статьи юрист отметил: если преступление небольшой тяжести, к примеру, побои, то наказание в виде изоляции от общества не применяется. Если, конечно, подсудимый не пытался скрыться.

"А вот статья 213 часть вторая – это уже тяжкий состав. Вот по этой статье, если будет такое же давление или внешний фактор, они могут годика три получить", – сказал адвокат в эфире НСН.



Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев накануне были арестованы Тверским судом столицы до 8 декабря. Ближайшие пару месяцев они проведут в спецблоке следственного изолятора "Бутырка".

8 октября буйная парочка участвовала сразу в двух потасовках в Москве. Они избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также чиновника Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.

Избитый футболистами Водитель сказал: «Ни за какие коврижки я прощать никого не собираюсь.»



Вообще,странная постановка вопроса. Лично он, конечно, может их и простить. Но какое это имеет значение?



Мамаев и Кокорин опасны для общества и должны быть наказаны! Вопрос безопасности! — Сергей Корнеевский (@SKorneevsky) 10 октября 2018 г.

Следствие полагает, что в драке участвовал и брат Александра Кокорина Кирилл. Однако молодой человек настаивает на том, что инициатором потасовки был чиновник. Якобы Пак обиделся на сравнение его с исполнителем известной песни "Гангнам стайл" и обматерил пьяных шутников.

На суде Мамаев отчаянно валил всю вину на своего друга Кокорина. По словам футболиста "Краснодара", на записи из кофейни видно, что именно Александр полез в драку, а Павел подошел после, сообщает Telegram-канал Mash.