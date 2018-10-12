Газзаев поддержал Кокорина и Мамаева

Александр Кокорин и Павел Мамаев должны понести справедливое наказание. Однако надо учесть, что спортсмены сделали много хорошего для российского футбола, считает Валерий Газзаев.

Общественность жаждет крови – Кокорина и Мамаева предлагают посадить на семь лет. Поступок спортсменов сильно ударил по репутации российского футбола, но так жестко обойтись с ними нельзя, уверен бывший тренер московского ЦСКА.

"Я считаю, что общественность перебрала с жесткостью, их буквально уничтожали. Спортсмены должны понести справедливое наказание. Читал, некоторые предлагают посадить на семь лет, все желают крови. До этого нельзя доходить", – заявил Газзаев. Он призвал россиян вспомнить о том, сколько хорошего сделали спортсмены для российского футбола.

Когда пятеро бьют одного – это, конечно, не мужской поступок, но наказание должен определить суд. Кокорина и Мамаева обвиняют по серьезной статье (213-я, часть вторая). Она предусматривает не только лишение свободы на срок до семи лет, но и штраф в размере годового оклада. Экс-тренер армейцев считает, что это самое подходящее наказание для дебоширов.

"Я всегда был сторонником больших штрафных санкций. И у меня всегда был порядок в команде. И тут то же самое. Та же статья 213 предусматривает штрафные санкции в размере годового оклада. Как их наказать? Да они уже наказаны. И то, как восприняло это общественное мнение, это уже больно", – цитирует Газзаева сайт "Комсомольская правда".

Футболисты с большой компанией утром 8 октября устроили драку в "Кофемании" на Большой Никитской. Потерпевшими оказались чиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.

Позже выяснилось, что до посещения кафе та же компания избила водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Накануне Тверской суд Москвы арестовал на два месяца нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Дебоширы могут получить по три года тюрьмы.

Как напомнил Валерий Газзаев, штрафные санкции предусмотрены и в клубном контракте. Команды также накажут хулиганов за ущерб, нанесенный репутации клуба.