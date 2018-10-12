Жене Мамаева пригрозили "сливом" интимных видео

Арестованного футболиста Павла Мамаева ждут новые неприятности. Его жене Алане грозят публикацией интимных видео, если она немедленно не перечислит вымогателям немалую сумму.

Продолжение: Кокорину и Мамаеву пообещали по три года

Неизвестный шантажирует 29-летнюю Алану в одном из популярных мессенджеров. Вымогатель пригрозил опубликовать интимное видео супругов, если она не заплатит деньги.

Не получив ответа, незнакомец принялся запугивать Мамаеву: он пообещал сделать невыносимой жизнь ее мужа в тюрьме и даже убить – якобы у него большие связи. Переписку с шантажистом Алана выложила на своей странице в Instagram.

Днем ранее Павла Мамаева и Александра Кокорина допросили в полиции, после чего задержали на 48 часов. В отношении спортсменов, устроивших несколько драк в Москве, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" – им грозит до семи лет лишения свободы.

Футболисты с большой компанией утром 8 октября устроили драку в "Кофемании" на Большой Никитской. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.

Позже выяснилось, что до посещения кафе та же компания избила водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Команды, в которых играли дебоширы – "Зенит" и "Краснодар" – заявили, что разорвут контракты с футболистами. Действия спортсменов резко осудили в РФС и Российской премьер-лиге.