Бывший зэк предсказал судьбу Кокорина и Мамаева на зоне

Александра Кокорина и Павла Мамаева на зоне примут с почетом. Футбол в местах не столь отдаленных – едва ли не главное развлечение, спортсменов там любят.

О том, что ждет проштрафившихся футболистов, если они получат реальный срок, рассказал журналистам бывший заключенный. По словам Анатолия, который провел в заточении три года, быть игроком на зоне почетно.

Как рассказывает бывалый сиделец, русский футбол в колониях любят. А игроки, совершившие преступление, там в почете. "Любой уступит свою койку нашему футболисту, тем более такому. Конечно, если это не дела, за которые в тюряге становятся изгоями и петушарами. Тут я за футболистов", – заявил Анатолий.

По его мнению, у Кокорина и Мамаева есть все шансы стать элитой в преступных кругах – за футбольный талант, известность и отсутствие страха. "Ну помахались кулаками, они же мужики, а не парикмахеры. В тюрьме они точно станут блатными и сразу получат доступ к общаку, все захотят стать корешами с такими зэками", – цитирует эксперта по зоне телеканал "360".

Когда сидел сам Анатолий, в их зоне были футбольные команды, а лучшие игроки брали себе клички с именами футболистов. В частности, там был свой Месси, который сидел за распространение наркотиков.

Напомним, футболисты с большой компанией утром 8 октября устроили драку в "Кофемании" на Большой Никитской. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.

Позже выяснилось, что до посещения кафе та же компания избила водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

10 октября Кокорина и Мамаева вызвали на допрос в полицию, после чего задержали на 48 часов. Решение о дальнейшей мере пресечения должен принять Тверской суд Москвы. По последним данным, установлены и остальные трое участников драк. В их числе – младший брат Кокорина Кирилл. Все они задержаны.