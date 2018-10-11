Кокорин развалился в кресле на допросе в полиции
Александр Кокорин во время допроса держался уверенно. Спортсмен развалился в кресле и, улыбаясь, отвечал на дежурные вопросы следователя о дате рождения и других анкетных данных. Однако футболист замешкался, когда его спросили, знает ли он, в чем его обвиняют.
Павел Мамаев на такой же вопрос ответил четко, назвав статью и пункт обвинения, но отказался говорить о том, считает ли себя виновным. Спортсмен прятал лицо и явно нервничал, передает РЕН ТВ.
Напомним, что после допроса дебоширов задержали на 48 часов. В отношении спортсменов, устроивших несколько драк в Москве, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" – им грозит до семи лет лишения свободы.
Как заявили юристы, "Хулиганство" – наиболее тяжкая статья среди всех, которые к могут применить к Кокорину и Мамаеву. Это грубое нарушение общественного порядка, неуважение к окружающим и опасность для общества.
Футболисты с большой компанией утром 8 октября устроили драку в "Кофемании" на Большой Никитской. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.
Позже выяснилось, что до посещения кафе та же компания избила водителя ведущей Первого канала, который ожидал Ольгу Ушакову у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
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