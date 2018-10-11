Кокорина и Мамаева оправдали за зверское нападение на водителя
Водитель телеведущей Ольги Ушаковой оскорблял футболистов, используя нецензурные выражения, "за которые принято спрашивать". Как утверждает очевидец, началось все с того, что девушка из их компании спутала машину Соловчука с такси и забралась на заднее сиденье.
"Вызвали такси, вышли на улицу. Одна из девушек, увидев припаркованную машину с водителем, решила, что это такси, и села на заднее сиденье. Водитель крайне грубо, с матом, стал ее выгонять. Ситуацию увидел Павел Мамаев, который, поняв, что девушка ошиблась, вытащил ее из автомобиля", - приводит рассказ свидетеля "Росбалт".
По данным источника агентства, Соловчук вышел из машины и продолжил оскорблять футболистов. Мамаев, ругаясь, жестикулировал – тут водитель отбросил его руку и ударил в лицо. "Если брать с каких-то мужских понятий, водитель просто провоцировал ребят. Подозреваю, он так делал не первый раз и был уверен, что ему ничего не будет", – утверждает свидетель.
ЭКСКЛЮЗИВ������— Ivan (@ivancska17) 9 октября 2018 г.
В сеть попал скриншот со вкладками браузера из телефона Александра Кокорина#кокорин #мамаев pic.twitter.com/N8aj04Darp
Напомним, что Александр Кокорин и Павел Мамаев официально признаны подозреваемыми по уголовному делу о хулиганстве. Футболисты в компании друзей утром 8 октября избили водителя ведущей Первого канала, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
Затем хулиганы отправились на Большую Никитскую улицу, в "Кофеманию", где ввязались в драку с чиновниками Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.
Оба футболиста задержаны на 48 часов и помещены в следственный изолятор. Тверской суд Москвы 11 октября должен вынести спортсменам обвинение и определить меру пресечения. Кокорина и Мамаева могут арестовать, отправить под домашний арест либо отпустить под подписку о невыезде.
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