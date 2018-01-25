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Спорт

Исинбаева попросила Россию проглотить унижения от МОК

Елена Исинбаева. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева прокомментировала отказ ряду российских спортсменов к допуску на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане. Соответствующую запись она сделала на своей странице в Facebook.
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Елена обратилась к спортсменам, тренерам и болельщикам, попросив их не паниковать из-за слоившейся ситуации. По ее мнению, "ничего нового не произошло". 

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Елена Гаджиевна Исинбаева спортсменка, прыгунья с шестом

Исинбаева призвала смириться с условиями Международного олимпийского комитета (МОК). "Отстранение ведущих спортсменов России от участия в Играх, конечно, шокирует… но поскольку официальных объяснений со стороны МОК пока нет, и списки, которые мы получили, это только предварительное решение независимой комиссии МОК, а не самого комитета, нам остается только принимать те санкции, условия и критерии для участия наших атлетов в Олимпиаде, которые выдвинуты МОК на сегодняшний день", – написала Исинбаева.

"Все, что нам остается – это принять их, следовать им или цивилизовано защищаться в судах. Давайте, взявшись за руки, стиснув зубы, пройдем эти испытания", — добавила спортсменка. При этом олимпийская чемпионка подчеркнула, что вовсе не защищает МОК. "Я просто надеюсь на то, что комитет основывается на подтвержденных фактах, вынося подобные решения… Сейчас главное не смотреть назад, а идти всем вместе вперед!", – добавила она.

Также Исинбаева призвала поддержать решивших поехать на Игры-2018 россиян. По ее мнению, именно они являются нашей надеждой на разрешение сложившейся допинговый проблемы. 

Высказал свое мнение о решении МОК и депутат Госдумы Николай Валуев. "Мы согласились ехать под нейтральным флагом, а нас вновь пытаются ударить, причем самым больным способом, по нашим олимпийцам, которые уже являются олимпийскими чемпионами и представляют опасность… Они явные фавориты, которые могут завоевать олимпийскую медаль", – цитирует Валуева телеканал "Звезда".

Однако депутат не считает, что полный бойкот Олимпиады является хорошим решением. "Решение куда-то не ехать – про это могут все забыть, а олимпийский чемпион остается на всю историю. Именно за этими людьми тянутся молодые перспективные будущие чемпионы. Мало кто сегодня вспоминает бойкоты, которые объявили Советскому Союзу на Олимпиаде-80… все смотрят на тех, кто привез с собой олимпийское золото", – заключил Валуев.

Также Николай Валуев заявил, что Россия не может отказаться от участия в Играх-2018. По его мнению, бойкот может нанести серьезный вред организаторам соревнований.

Как писали Dni.Ru, МОК отказал 111-ти российским спортсменам в праве участвовать в Олимпийских играх 2018 года. Согласно списку , на Игры не поедут лыжники Сергей Устюгов и Евгений Дементьев, биатлонисты Антон Шипулин и Дарья Виролайнен, хоккеисты Антон Белов и Сергей Плотников, конькобежцы Виктор Ан и Павел Кулижников, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова. 

Напомним, 5 декабря 2017 года МОК отстранил всю российскую сборную от участия в Играх. Чистым от допинга спортсменам было разрешено участвовать в Олимпиаде на индивидуальной основе под нейтральным флагом. Использование цвета национального флага и исполнение гимн страны – категорически запрещены.

Автор: Людмила Фоканова25 января 2018, 08:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы допинг-скандала

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