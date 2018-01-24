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Спорт

Российских спортсменов толкают на предательство

Фото: Dni.Ru
Спортивный агент Андрей Митьков рассказал, как российские спортсмены собираются бороться с решениями МОК. По словам эксперта, многие атлеты задумались о смене гражданства. 
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"Сейчас спортсмены по летним видам спорта, которых в пример больше, чем зимников, смотрят и понимают, что будут пахать, корячится, а в последний момент их просто не пригласят на Олимпийские игры. Зачем тогда все это? Сейчас те, кто реально влюблен спорт, связывает свою жизнь со спортивной карьерой мне и моим коллегам задают вопрос: как перейти в другую страну, чтобы выступить на Олимпиаде?", – заявил Митьков в эфире радиостанции НСН.

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"У нас один переход спортсмена в другую страну создает ажиотаж, а представьте, если 10, 50, 200 спортсменов в течение следующего года поменяют гражданство? Самые крутые, перспективные, те, кто хочет реально добиваться успехов в спорте и готов ради этого на определенные жертвы, переедут в другую страну", – продолжил спортивный агент.

Он уверен, что ситуация с беспричинными и внезапными отстранениями российских атлетов от участия в Олимпиадах продлится до 2020 года и дольше. Именно это заставляет спортсменов летней олимпийской сборной задумываться о смене гражданства, фактически, западные функционеры заставляют россиян предать родину. "Для участия в Олимпиаде нужно восемь лет в профессиональном спорте, а до этого еще 8-10 лет подготовительного этапа детско-юношеского спорта. Итого, ты 16-20 лет отдаешь спорту, а потом не едешь на главный старт своей карьеры", – объясняет позицию спортсменов Митьков.

 

 

По словам специалиста, сейчас в России спорт высших достижений находится в упадке: "Число детей, которые приходят в спортивные секции, разительно уменьшается. Я вижу это по своим знакомым, общаюсь с тренерами в спортивных школах. Большая часть тех, кто приходит, занимаются для себя, а не для того, чтобы стать олимпийскими чемпионами".

Митьков уверен, что если МОК продолжит практику недопуска россиян до Игр, то количество профессиональных атлетов в стране сократится еще сильнее – какой родитель согласится на всю жизнь отдавать своего ребенка в спорт, обрекать его на колоссальные физические и психологические нагрузки, фактически лишать детства,  зная, что иностранные чиновники могут в любой момент поставить жирный крест на карьере отпрыска. 

Автор: Михаил Войцеховский24 января 2018, 21:48
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