"Не унижение": глава МОК объяснил плевок в россиян

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оправдался за плевок в знаменитых российских спортсменов. Он заявил, что решение отстранить самых сильных атлетов не унижает страну.



"Решение, которое мы приняли в декабре, является неким балансом. С одной стороны, были применены санкции, которые заключается в том, что на Играх не будет российских флага и гимна и в том, что от Олимпийских игр был пожизненно отлучен вице-премьер страны Виталий Мутко", – сообщил Бах.

С другой стороны, по словам президента МОК, это вовсе не унижение России и российских спортсменов. "Атлеты имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое и чистое поколение. Эти спортсмены будут послами нового, чистого российского спорта", – считает Бах.

Кроме того, глава МОК уверен, что одно только подозрение в нарушении антидопинговых правил является достаточным основанием для того, чтобы не выдать спортсмену приглашение для участия в Олимпийских играх. "Наша цель – не накладывать санкции, а пригласить на Игры только чистых российских спортсменов. Если спортсмена пригласили, значит у комиссии не было и тени сомнений", – цитирует ТАСС спортивного функционера.

Как писали Dni.Ru, Международный олимпийский комитет отказал 111-ти российским спортсменам в праве участвовать в Олимпийских играх 2018 года. До открытия Олимпиады осталось чуть более двух недель и для многих атлетов это решение стало настоящим ударом.

Так, согласно списку МОК, на Игры не поедут лыжники Сергей Устюгов и Евгений Дементьев, биатлонисты Антон Шипулин и Дарья Виролайнен, хоккеисты Антон Белов и Сергей Плотников, конькобежцы Виктор Ан и Павел Кулижников, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова.

Напомним, 5 декабря 2017 года МОК отстранил всю российскую сборную от участия в Играх. Чистым от допинга спортсменам было разрешено участвовать в Олимпиаде на индивидуальной основе под нейтральным флагом. Использование цвета национального флага и исполнение гимн страны – категорически запрещены.