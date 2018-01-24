"Беспредел": Тарасова требует от россиян устроить провокацию на Олимпиаде

Знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова высказала свое отношение к недопуску наших атлетов к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. Она объяснила такое решение Международного олимпийского комитета (МОК) политической ситуацией.

Тарасова крайне возмущена сложившейся ситуацией. Она считает, что чиновники МОК отстранением спортсменов обезглавили российскую сборную. По мнению тренера, Комитет вовсе не борется за чистоту спорта, а преследует другие интересы.

"Это, конечно, политическая ситуация. МОК сегодня это показал совершенно явно. Просто хочется только матом выражаться… Они поставили нас в такие условия, в которых мы не можем на равных принимать участие в командной борьбе", – цитирует Татьяну Тарасову Sports.ru.

Тренер настолько расстроена происходящим, что не выходит из дома и плачет с самого утра. "Не понимаю, кому может быть выгодно, чтобы русские не принимали участия!" – негодует она. Тарасова уверена: участвовать в Играх-2018 российским спортсменам, несмотря на условия МОК, надо, ведь в противном случае для них Олимпиада окажется закрытой еще на восемь лет.

Как они нас боятся.

Ребята извините,не смогли защитить. — Irina Rodnina (@IRodnina) 5 декабря 2017 г.

Ехать на Олимпиаду и рвать всех, особенно норвежских астматиков. Самое главное, мы то знаем, что наши это наши. Нам флаг для подсказки не нужен. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 5 декабря 2017 г.

При этом тренер считает, что бороться с несправедливостью МОК можно ответными, пусть даже провокационными методами. "Я бы на месте наших спортсменов надела знаменитую русскую форму образца Сочи, в которой мы были видны издалека, и вышла бы в ней на церемонию открытия Игр. Пусть они нас дисквалифицируют, – заключила Тарасова. – Потому что этот беспредел надо как-то заканчивать!"