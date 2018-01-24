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Спорт

Запад в ужасе от подлого решения МОК по России

Фото: GLOBAL LOOK press/Wang Haofei
Западная пресса меняет тон по отношению к России в свете скандального решения МОК. Недопуск на Олимпиаду в Пхенчхане знаменитых российских спортсменов повергло в шок журналистов, которые до этого не стеснялись в выражениях, критикуя наших спортивных чиновников и атлетов.
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"Полный беспредел", "дурацкое решение", "настоящий скандал", "разрывается сердце!" – вот лишь некоторые цитаты из публикаций западных газет. Представители СМИ не просто удивлены, а по-настоящему раздосадованы. Ну как еще отнестись к тому, что корейцу Виктору Ану, выступающему сейчас за Россию, закрыли путь на родину? И это при том, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку ни разу не был уличен в употреблении допинга. Впрочем, также как и биатлонист Антон Шипулин, которого МОК не пустил в Пхенчхан.

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Французское издание Le Monde выразило уверенность, что допинг-пробы Антона Шипулина и Виктора Ана были подменены во время Олимпиады в Сочи. Французы ссылаются на некий источник, близкий к окружению Ричарда Макларена. Сам Макларен пока не давал никаких комментариев на этот счет и упоминаний фамилий Шипулина и Ана в его докладе не было.  В издании отметили, что на этот раз печальная участь настигла лучших российских спортсменов, которые претендовали бы на медали во всех видах спорта на Играх.

Пожалуй, отстранение Виктора Ана стало наиболее громким, ведь его не пустили на Олимпиаду в родную страну. Что касается Антона Шипулина, то Мартен Фуркад потеряет одного из величайших соперников на Играх.

Французский биатлонист Симон Фуркад (брат Мартена) встал на сторону своего потенциального соперника, проявив лучшие спортивные и человеческие качества. Атлет заявил в интервью порталу sports.fr о том, что всех спортсменов нельзя стричь под одну гребенку. По его словам, на месте россиянина Антона Шипулина он бы чувствовал себя ущемленным в правах.

Виктор Ан. Фото: GLOBAL LOOK press/Harry E. Walker

В немецкой Handelsblatt отметили, что отсутствие в списках таких российских звезд, как биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шорт-трекист Виктор Ан, стало для России шоком и серьезным ударом. Издание перечислило заслуги российских спортсменов: так, Устюгов считается фаворитом в гонке на длинной дистанции, Ан – легенда шорт-трека, а Шипулин, лидер российских биатлонистов, еще и активно высказывается против допинга. И снова журналисты напоминают – никто из них в допинговых нарушениях уличен не был.

Редакция французского Ski-Nordique разместила на своем сайте заявление с критикой в адрес МОК. "С каких это пор мы можем осуждать невинных спортсменов? При этом многие англосаксонские участники продолжают выступать и побеждать, используя при этом терапевтические исключения. Русских же не берут на Игры только из-за их национальной принадлежности", - негодует издание.

"Отстранение русских олимпийских звезд – дурацкое решение", – пишет журналист Маркус Линдквист в финской газете Hufvudstadsbladet, отметив безосновательность решения МОК. А генеральный секретарь Центра спортивной этики Финляндии Харри Сювясалми, в свою очередь, называет это решение идиотизмом.

Журналисты британского издания Inside the Games, специализирующиеся на теме допинга, признались, что не понимают, какими критериями руководствовались в МОК в случае с Шипулиным, Аном и Устюговым. "Вы знаете, я рад, что за допинг начали активно наказывать провинившихся, но сейчас мне даже жалко русских! Я не вижу четкой позиции у МОК, и очень скоро эта ситуация может обернуться поражением для олимпийского движения, для России и для всего спорта", – пишет автор статьи.


Напомним, что Международный олимпийский комитет опубликовал список из 111-ти российских спортсменов, которые не получат приглашение на Олимпиаду в Южной Корее. До открытия Игр осталось чуть более двух недель и для многих атлетов решение МОК стало настоящим ударом.

Известно, что на Олимпиаду, среди прочих, не поедут лыжники Сергей Устюгов и Евгений Дементьев, биатлонисты Антон Шипулин и Дарья Виролайнен, хоккеисты Антон Белов и Сергей Плотников, конькобежцы Виктор Ан и Павел Кулижников, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова. Команды во всех видах спорта оказались фактически обезглавлены – сильнейшие спортсмены, за спиной которых победы на престижных турнирах, вынуждены будут наблюдать за Олимпиадой по телевизору. А, между тем, для многих из них нынешние Игры – последние в карьере.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На них разыграют 98 медалей в семи видах спорта. 5 декабря 2017 года МОК отстранил всю российскую сборную от участия в Играх. Чистым от допинга российским спортсменам разрешено участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным олимпийским флагом. Им запрещено использовать цвета национального флага и исполнять гимн страны.

Фото: GLOBAL LOOK press/Kenjiro Matsuo

Автор: Александр Комаров24 января 2018, 17:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы допинг-скандала

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