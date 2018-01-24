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Спорт

На Олимпиаде ввели полный запрет на флаг России

Фото: GLOBAL LOOK press/Wang Haofei
Международный олимпийский комитет (МОК) запретил проносить на трибуны стадионов, принимающих соревнования Олимпиады в Пхенчхане, флаги государств, не участвующих в Играх. В число таких стран вошла и Россия.
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Флаг России оказался под полным запретом на Олимпийских играх 2018 года. Российские атлеты не имеют права использовать его даже как элемент оформления одежды, поскольку сборная страны отстранена от участия в Играх. Атлеты, которым все же удастся принять участие в соревнованиях, будут делать это под олимпийским флагом.

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Когда стало известно о таком решении МОК, многие эксперты отмечали, что недостаток цветов российского флага на самих спортсменах может быть легко оттенен обилием флагов на трибунах. Однако международных спортивные функционеры лишили российских болельщиков и этой возможности.

Согласно решению МОК, зрителям запрещается проносить на трибуны стадионов, принимающих соревнования во время Олимпиады-2018, флаги стран, не участвующих в Играх, передает "Газета.ru". В их число попала и Россия.

Напомним, 5 декабря 2017 года МОК отстранил Олимпийский комитет России, а фактически всю российскую сборную от участия в Играх. Чистым от допинга российским спортсменам разрешено участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным олимпийским флагом.

Позже стало известно, что МОК запретил принять участие в соревнованиях нескольким российским спортсменам даже на таких условиях. Причин подобного решения спортивные чиновники не назвали, однако оговорились, что это не говорит о нарушении атлетами антидопинговых правил.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Будут разыграны 98 медалей в семи видах спорта.

Автор: Геннадий Куприянов24 января 2018, 08:23

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