Отстранение Шипулина и Устюгова довело Губерниева до отчаяния

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свою точку зрения на информацию о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил биатлонисту Антону Шипулину и лыжнику Сергею Устюгову участвовать в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Он возмущен и отказывается в это верить.



Новость о том, что олимпийская команда России лишилась еще двух спортсменов, ввергла Губерниева в шок. "Антон Шипулин и Сергей Устюгов не едут на Олимпийские игры??? Лидеры наших биатлонистов и лыжников??? Как и Виктор Ан??? Парней нет в списке приглашенных??? Разум отказывается в это верить!!! Я не знаю, что делать!!! Правда!" – написал отчаянный пост комментатор на своей странице в Instagram.

Пользователи Сети тут же поддержали возмущение автора. "О Господи???!!! Что творится? Когда наступит предел несправедливости?", "Что же это за беспредел", "Слов нет, действительно. Край", – отметили российские болельщики. "Я не знаю, что делать в такой ситуации. Если это правда, у меня опускаются руки", – цитирует Дмитрия Губерниева "Чемпионат".

Прокомментировал отстранение российских спортсменов и президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов. В своем официальном заявлении он подчеркнул, что организация не планирует менять первоначальную заявку национальной команды на Игры-2018.​

Публикация от Дмитрий Губерниев�� (@guberniev_dmitry) Янв 23, 2018 at 12:16 PST

"Мы не согласны с позицией МОК, который избрал для себя правило без четко определенных критериев и по своему разумению определять, кого он пригласит на предстоящую Олимпиаду", – цитирует Кравцова "Спорт-экспресс". Он добавил, что все 11 российских биатлонистов, заявленных в МОК, ни разу за всю спортивную карьеру не нарушали антидопинговые правила. "Они прошли достаточное количество допинг-тестов, которые подтверждают их чистоту в мировом спорте", - заключил президент СБР.

Серебряный призер Турина-2006 Павел Ростовцев назвал недопуск Антона Шипулина на Олимпиаду-2018 несправедливым. "Это уже не имеет никакого отношения к спорту. Такие спортсмены, как Зайцева и Шипулин, – пример честности и чистоты в спорте. Кроме как большого сожаления, эта ситуация ничего не вызывает. Так быть не должно", – заявил Ростовцев.

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) Янв 8, 2018 at 9:28 PST

По его мнению, всей сборной бойкотировать Игры нельзя. "У каждого спортсмена должно оставаться право выбора. Я уже говорил об этом и своего мнения не изменил… Все равно считаю, что МОК предпринимает некорректные действия в адрес наших спортсменов", – добавил Ростовцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле сожалеют об отсутствии биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана в списке участников Олимпийских игр – 2018. Он выразил надежду, что ситуация прояснится, так как контакты с МОК осуществляются.

Публикация от rsportru (@rsportru) Янв 1, 2017 at 8:59 PST

Олимпийский комитет России (ОКР) направил письмо в адрес МОК с требованием раскрыть конкретные причины, по которым лидеры российских команд не допущены к участию в Олимпиаде в Пхенчхане. МОК, конечно, обладает исключительным правом приглашать спортсменов на Игры, однако у него есть и обязанность – обосновать и разъяснить причины в случае отказа.

Как писали Dni.Ru, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан был вычеркнут из списка спортсменов, допущенных к Олимпиаде в Пхенчхане. Решение по поводу запрета для именитого спортсмена вынесла специальная комиссия Международного олимпийского комитета. По предварительным данным, улики против Ана нашли в скандальном докладе Макларена.