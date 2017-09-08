Мамун вышла замуж за Сухорукова

Победа на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро принесла гимнастке Маргарите Мамун два заманчивых предложения: одно деловое – другое личное. Она теперь представляет известный итальянский бренд в России и обрела статус невесты.

"Мы с Ритой уже три года вместе, конечно, я думал о свадьбе, чего скрывать!" – рассказал пловец Александр Сухоруков. Мечты обязательно должны сбываться, и Александр сделал возлюбленной красивое предложение в присутствии друзей и прессы. "Об этом моменте я мечтала", – призналась после этого Маргарита.



Пара впервые увиделась в 2013 году на Универсиаде в Казани. У обоих возникло ощущение дежа-вю: казалось, они уже когда-то виделись раньше. Чувство не отпускало, и ту первую встречу ребята вспоминают до сих пор. Потом они нашли друг друга в Сети, начали переписываться. Спортивная судьба развела их по разным странам: Саша уехал тренироваться в США, Рита – в Москву. Увиделись они только через полгода.

"Последние дни Саша был сам не свой, и я заподозрила неладное. Но мучить его расспросами не стала. Думаю: пусть делает что задумал. Правда, я совсем не ожидала, что все случится именно на Олимпийском балу. Вот это действительно был сюрприз!", – вспоминает Рита. Оказывается, Саша хотел сделать предложение любимой пррямо со сцены, но не получилось. "В результате все случилось в холле. Но так даже лучше. Гости уже зашли в зал, вокруг почти никого не было, остались только наши друзья и пресса.", – рассказал Александр.

Пара уже планирует свадебное путешествие. Неважно куда, лишь бы был белый песок и голубое море. Может быть, поедут на родину отца Риты, Абдуллы Аль Мамуна, в Бангладеш. "Последние несколько лет мы готовились к Олимпиаде. Поездки в Бангладеш все время срывались: то графики не совпадали, то с визами были трудности. Но мы обязательно это сделаем. Мечтаю съездить к Индийскому океану, побывать в Дакке, навестить родственников. Я и папе обещала. Он был бы очень рад", – говорит Рита.