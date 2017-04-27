Жених поразил Маргариту Мамун маленьким размером

Из-за проблем пловец несколько месяцев не решался сделать предложение чемпионке. Всему виной – его забывчивость.

Гимнастка Маргарита Мамун и пловец Александр Сухоруков, в конце 2016-го объявившие о помолвке, планируют в этом году узаконить отношения. Все помнят, как эффектно Сухоруков сделал предложение любимой. Это произошло на глазах у гостей и журналистов Олимпийского бала. Но как он угадал с размером кольца? Олимпийская чемпионка раскрыла секрет.

"После победы на Олимпиаде ко мне подошли из комитета со связкой колец разных размеров – для изготовления памятных перстней, которыми нас награждали на балу олимпийцев. Саша в этот момент был рядом. Я примерила и громко сказала: "Пятнадцать с половиной. Саша, ты запомнил?" Он ответил, что запомнил, но в итоге все равно забыл", – рассказала Маргарита.

"Прошел месяц, и он мне говорит: "Знаешь, я хочу сделать тебе предложение как-то необычно, как никто еще никому делал..." – продолжает спортсменка. – Я своим девчонкам об этом этом, естественно, рассказала, но прошел еще месяц, потом второй. Девчонки интересуются, а мне нечего сказать. Они предположили, что, может, он не знает размер кольца. "Сашка, – говорю я при встрече, – если ты забыл мой размер кольца, можешь меня спросить".

Публикация от MARGARITA MAMUN (@ritamamun) Ноя 3 2016 в 7:01 PDT

"У меня очень маленький размер, и он признался, что тяжело было найти такое кольцо – исколесил всю Москву. В итоге купил в магазине возле дома", – цитирует Мамун журнал OK! Жених поразил Маргариту тем, что все-таки нашел изделие требуемого маленького размера и сделал предложение.