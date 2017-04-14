Виктор Сухоруков снялся обнаженным

В скором времени Виктор Сухоруков по-настоящему удивит зрителей новой ролью. В картине Александра Новикова "Звезды" актер снимается в роли... гастарбайтера из Узбекистана.

Как рассказал Сухоруков в интервью изданию Life.ru, роль носителя узбекского языка далась ему очень непросто. Также артист признался, что пережил совершенно новый опыт, снявшись полностью обнаженным.

"Раскрываю тайну: я впервые в жизни для этого фильма разделся догола", – сказал Виктор.

Он добавил, что не считает получившуюся съемку "каким-то порно". "Это история, которая очень символически создана. Когда человек сбрасывает с себя эти мусорные социальные одежды и перешагивает через корыто в ванной, как в купель святости", – пояснил легендарный актер.

Говоря о новом проекте молодого режиссера Новикова, Сухоруков подчеркнул, что фильм, на его взгляд, рассказывает об "экзотике беды". Главный герой постоянно сталкивается с какими-то трудностями. "Он превращается в степную траву перекати-поле", – считает Виктор.

Актер рассказал, что считает проблему миграции одной из самых значимых бед нашего времени. "Смотреть друг на друга по-человечески. Это главное в нашей картине", – заявил Сухоруков, напомнив, что когда-то мы все были жителями одного государства.

Ранее Dni.Ru писали, что актер весьма придирчиво выбирает новые проекты. На вопрос корреспондента Life.ru о том, почему он пошел к малоизвестному режиссеру, Сухоруков сделал неожиданное признание. "Не буду скрывать: Александр Новиков напомнил мне молодого Алексея Балабанова", – сказал он. Неужели нас ждет очередной шедевр в духе фильмов "Брат" и "Брат 2"? Узнаем в 2018 году, когда состоится премьера "Звезд".