Маргарита Мамун вышла в свет без белья

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун 15 декабря посетила громкое светское мероприятие – вечер Falconeri в Центре оперного пения Галины Вишневской. На мероприятие, где собрался столичный бомонд, спортсменка пришла в откровенном наряде.

На вечере под звуки арий из лучших мировых опер собрались светские и культурные деятели Москвы. Елена Летучая, Елена Темникова, Наталья Шкулева, Анжелика Тиманина, Оксана Лаврентьева, Дарья Михалкова – это далеко не полный список знаменитостей, разделивших в этот вечер любовь к итальянской музыке.

Роскошные классические наряды и звездные селфи разбавила своим откровенным нарядом Маргарита Мамун. На своей странице в Instagram гимнастка выложила фото, на котором видно, что платье, смело открывающее грудь спортсменки, одето без бюстгальтера.



❤️ on #operacentrefalconeri in @yaninafashion Фото опубликовано MARGARITA MAMUN (@ritamamun) Дек 15 2016 в 8:32 PST

Так что наряд Мамун и ее женские прелести смогли оценить не только посетители светского мероприятия, но и пользователи Сети. "Waw!!! Superb!", "Красотка", – прокомментировали фотографию подписчики.

Наше солнышко @lenatemnikovaofficial ❤️#falconerirussia #operacentrefalconeri Фото опубликовано MARGARITA MAMUN (@ritamamun) Дек 15 2016 в 5:27 PST

Напомним, пловец Александр Сухоруков сделал предложение гимнастке Маргарите Мамун на Олимпийском балу, чем растрогал как журналистов, так и спортивных фанатов. В окружении журналистов она согласилась стать женой спортсмена.