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Маргарита Мамун вышла в свет без белья
На вечере под звуки арий из лучших мировых опер собрались светские и культурные деятели Москвы. Елена Летучая, Елена Темникова, Наталья Шкулева, Анжелика Тиманина, Оксана Лаврентьева, Дарья Михалкова – это далеко не полный список знаменитостей, разделивших в этот вечер любовь к итальянской музыке.
Роскошные классические
наряды и звездные селфи разбавила своим откровенным нарядом Маргарита Мамун. На
своей странице в Instagram гимнастка выложила фото, на котором видно,
что платье, смело
открывающее грудь спортсменки, одето без бюстгальтера.
Так что наряд Мамун и ее женские прелести смогли оценить не только посетители светского мероприятия, но и пользователи Сети. "Waw!!! Superb!", "Красотка", – прокомментировали фотографию подписчики.
Напомним, пловец Александр Сухоруков сделал предложение гимнастке Маргарите Мамун на Олимпийском балу, чем растрогал как журналистов, так и спортивных фанатов. В окружении журналистов она согласилась стать женой спортсмена.
На Олимпийском балу пловец Сухоруков сделал предложение гимнастке Мамун!! Мимими pic.twitter.com/qoZ7YpEJAR— Andrey Kartashov (@LeDr0n) 8 декабря 2016 г.
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