Предатель Родченков внезапно отказался "стучать" на Россию

На завершение следствия в отношении 95 российских спортсменов, обвинявшихся в употреблении допинга, повлиял Григорий Родченков. Сбежавший в США экс-глава Московской антидопинговой лаборатории отказался от сотрудничества со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

"Григорий Родченков, который является важным свидетелем и может поддержать тезисы в докладе комиссии, недоступен для свидетельствования по причинам, неподконтрольным WADA или независимой комиссии", – говорится в письме агентства, опубликованном The New York Times. При этом адвокат россиянина заверил, что клиент готов к сотрудничеству.

Версии выдвигаются самые разные. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дягтярев считает, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории отказывается говорить, поскольку все его обвинения лживы.

"Новость эта положительная. Разумеется, Родченков не желает сотрудничать ни с кем, потому что большинство информации, которую он наговорил, – это ложь, а та часть, которая действительно касается употребления допинга спортсменами, давно исследована, спортсмены дисквалифицированы, сам Родченков снят с должности. За работу Родченкова WADA несло такую же ответственность, как и Россия", – заявил политик изданию "Р-Спорт".

Дегтярев уверен, что речь идет о мести: "Он не был сотрудником Министерства спорта, а работал в системе WADA. За нарушения был уволен, после чего сбежал и облил всех грязью. А сейчас, когда оказывается, что все это ложь, прячется, что логично".

Недавно "Газета.ru" сообщила, что WADA еще раз проверит около 300 российских спортсменов на наличие допинга в крови. Будут вскрыты образцы с Олимпийских игр в Сочи. Эксперты обратят особое внимание на царапины и метки на контейнерах, уровень соли и соответствие ДНК.