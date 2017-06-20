WADA остановило работу крупнейшей антидопинговой лаборатории в США

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Лос-Анджелесе (UCLA), которая является крупнейшим подобным заведением не только в США, ног и во всем мире. Институт не может заниматься перепроверкой допинг-проб на глюкокортикоид преднизолон и анаболический стероид болденон, по остальным направлениям он может действовать без ограничений, говорится в сообщении на официальном сайте организации.

