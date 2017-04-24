У российской чемпионки отобрали медаль Олимпиады

Международный олимпийский комитет лишил российскую легкоатлетку Татьяну Чернову бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года. Тогда спортсменка завоевала награду в семиборье.
В пробах легкоатлетки после перепроверки были найдены следы запрещенных веществ. Также были аннулированы результаты мужской российской сборной в эстафете 4х400 метров на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне: на употреблении допинга поймали спортсмена Максима Дылдина.
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