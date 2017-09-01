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Тарасова сравнила Липницкую с японкой-неудачницей

Юлия Липницкая. Фото: GLOBAL LOOK press/Yusuke Nakanishi
Две российские звезды Олимпиады, две ее победительницы – Аделина Сотникова и Юлия Липницкая не едут на следующие Игры. Тренер Татьяна Тарасова успокаивает: спорт – это не для всех и не навсегда, а девочки навсегда останутся чемпионками.
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Знаменитый российский тренер, мастер по воспитанию чемпионов Татьяна Тарасова не видит никакой трагедии, что лучшие фигуристки России Аделина Сотникова и Юлия Липницкая не поедут на будущую Олимпиаду. По словам тренера, многие рано уходили из спорта, но все равно оставались олимпийскими чемпионами.

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"Вы помните Нагано 1998 год? Там американка Тара Липински сенсационно выиграла у очень хорошей фигуристки Мишель Кван. И все! Липински больше никогда не вышла на лед! Но она же не перестала быть олимпийской чемпионкой. На следующих играх "золото" выиграла Сара Хьюз. И больше она не выиграла ничего. Она поправилась на 16 килограммов, у нее началась другая жизнь, и насколько я знаю Хьюз ни о чем не жалеет. Спорт – не для всех, и спорт не навсегда. В определенном возрасте они достигли своей вершины и дальше начали заниматься другим делом, – цитирует Тарасову сайт kp.ru.

Тренер рассказала и другие истории, связанные с потенциальными чемпионками. Так, например, великолепная спортсменка Мао Асада не смогла по возрасту поехать на Олимпиаду 2006 года: ей не хватило буквально несколько дней, чтобы олимпийский комитет утвердил заявку. А девочка могла стать олимпийской чемионкой.

"И пришлось ей ждать четыре года, каждый день из этих четырех лет она грызла этот лед, пахала на каждой тренировке. Воду не пила, чтобы не поправиться. Но через четыре года она стала только второй!", – вспоминает Тарасова свою воспитанницу.

К слову, у Мао в карьере была и третья Олимпиада – в Сочи. Там она провалила короткую программу. Позже она стала лучшей в произвольном катании, но все равно осталась без медалей. И вот это, по мнению Тарасовой, и есть трагедия.

"А здесь девочки показывали свой максимум на тот момент. Были лучшими, и вошли в историю как олимпийские чемпионки"", – резюмировала Тарасова.

Автор: Алексей Минин1 сентября 2017, 17:27
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