Тарасова об уходе Липницкой: Она всех осчастливила

Весь мир будет помнить девочку в красном пальто. Она всех осчастливила, – сказала самый успешный тренер в истории фигурного катания Татьяна Тарасова.

"Юлия – звезда. Одни звезды светят долго, а другие вспыхнут как сумасшедшие и гаснут. Но она освещала все. Я хочу пожелать ей прекрасной жизни, она ее заслуживает, поскольку является очень хорошей, очень умной девочкой и очень доброй", – прокомментировала известие о решении Юлии Липницкой закончить спортивную карьеру Татьяна Тарасова – самый успешный тренер в истории фигурного катания.

По мнению Тарасовой, Юля приняла верное решение. Звезда ушла вовремя.

"Она блеснула всеми своими гранями, она звезда сочинской Олимпиады, мы все ее будем прекрасно помнить, ее будет помнить весь мир как девочку в красном пальто. Она всех осчастливила и ее все осчастливили", – добавила тренер, сообщает ТАСС .

Однако серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух не произвел впечатление счастливого уходом Юлии. Он наоборот грустит.

"Очень грустно, потому что у Липницкой есть некий 25-й кадр, который притягивает тебя магнитом к её выступлению: ты не можешь понять, почему тебя трогает её катание, но оно оказывает именно такой эффект", – отметил Илья. Но последние результаты Юли и вправду были далеки от блестящих. "После Олимпиады Юлия ни разу не попала, ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира", – заключил Авербух.

Публикация от ТокСпорт | Новости спорта (@tok.sport) Авг 28 2017 в 6:06 PDT

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев также считает Юлию яркой звездой. Ей удалось произвести фурор, уверен Писеев..



"Это действительно одна из мировых звезд в нашем виде спорта. От всей души хочу пожелать ей удачи в будущем, думаю, она не бросит полностью фигурное катание, а будет участвовать в шоу или иных мероприятиях", – сказал Писеев.



Тем временем действующий президент ФФККР Александр Горшков сообщил, что организация пока не получала от Юлии Липницкой документов о завершении карьеры. Юлия все так же находится в резерве сборной команды России.



"Я не могу оперировать слухами, мое положение обязывает исходить из фактов. Надо дождаться заявления от Юлии, пока это только разговоры", – прокомментировал Горшков.

Напомним, олимпийская чемпионка Сочи-2014 19-летняя фигуристка Юлия Липницкая после завершения трехмесячного курса лечения от анорексии приняла решение завершить спортивную карьеру. Юля живет только на олимпийскую стипендию и зарплату от ФФККР не получает, хотя и находится в списочном составе сборной.