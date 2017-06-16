Тарасова поставила крест на Липницкой
На вопрос журналиста, увидим ли мы еще Юлию Липницкую на льду, Татьяна Тарасова ответила отрицательно. "Она звезда, которая блеснула в свое время. Спасибо ей за это", – сказала тренер и добавила, что девочка получила признание, после которого у спортсменов "начинается какой-то другой путь".
Она подчеркнула, что Липницкая навсегда останется в памяти россиян. "Юля украсила своим участием Олимпийские игры в Сочи. Люди никогда не забудут девочку в красном платье", – цитирует заслуженного тренера СССР "Спорт-экспресс".
Тарасова напомнила, что уважение юной фигуристке выказали даже западные знаменитости: "Ей письмо прислал гений кинематографа Стивен Спилберг. Вам кто-то присылал такое письмо? Нет? Мне тоже нет. А ей прислал".
Скептически были оценены и возможности Аделины Сотниковой. "Нет", – лаконично ответила Тарасова на вопрос, верит ли в реабилитацию олимпийской чемпионки 2014 года.
Не спешит она с прогнозами относительно бывшего ученика Евгения Плющенко, занявшегося тренерской работой. "Когда состоится, тогда и поверю", – заявила Тарасова.
Ранее нумеролог предсказала конец черной полосы в жизни Липницкой. По мнению специалиста, Юлию ждет удача и по достижении 21 года она снова заявит о себе. Добавим, что 5 июня 2017 года олимпийской чемпионке исполнилось 19 лет.
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