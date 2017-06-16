Тарасова поставила крест на Липницкой

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала достижения многих отечественных спортсменов. По ее словам, время олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой уже прошло.

На вопрос журналиста, увидим ли мы еще Юлию Липницкую на льду, Татьяна Тарасова ответила отрицательно. "Она звезда, которая блеснула в свое время. Спасибо ей за это", – сказала тренер и добавила, что девочка получила признание, после которого у спортсменов "начинается какой-то другой путь".

Она подчеркнула, что Липницкая навсегда останется в памяти россиян. "Юля украсила своим участием Олимпийские игры в Сочи. Люди никогда не забудут девочку в красном платье", – цитирует заслуженного тренера СССР "Спорт-экспресс".

Тарасова напомнила, что уважение юной фигуристке выказали даже западные знаменитости: "Ей письмо прислал гений кинематографа Стивен Спилберг. Вам кто-то присылал такое письмо? Нет? Мне тоже нет. А ей прислал".

Скептически были оценены и возможности Аделины Сотниковой. "Нет", – лаконично ответила Тарасова на вопрос, верит ли в реабилитацию олимпийской чемпионки 2014 года.

���� Публикация от Julia Lipnitskaya (@sunnylipnitskaya) Янв 4 2017 в 11:06 PST

Не спешит она с прогнозами относительно бывшего ученика Евгения Плющенко, занявшегося тренерской работой. "Когда состоится, тогда и поверю", – заявила Тарасова.

Публикация от Julia Lipnitskaya (@sunnylipnitskaya) Окт 30 2016 в 11:58 PDT

Ранее нумеролог предсказала конец черной полосы в жизни Липницкой. По мнению специалиста, Юлию ждет удача и по достижении 21 года она снова заявит о себе. Добавим, что 5 июня 2017 года олимпийской чемпионке исполнилось 19 лет.