Липницкой припомнили скандальный уход от Тутберидзе

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев убежден, что Юлии Липницкой не нужно было уходить от тренера Этери Тутберидзе. Глядишь, и карьеру бы не пришлось сворачивать.

"Выскажу своё личное мнение: карьера Юлии Липницкой не завершилась бы так рано, если бы она поверила в тренера Этери Тутберидзе. Если бы они продолжили работать вместе, мы бы увидели ещё не одно потрясающее выступление Липницкой", – приводит слова Писеева RT.

Вместе с тем Валентин Писеев несмотря ни на что считает Юлию яркой звездой. Ей удалось произвести фурор, уверен Почётный президент российской Федерации фигурного катания на коньках.



"Это действительно одна из мировых звезд в нашем виде спорта. От всей души хочу пожелать ей удачи в будущем, думаю, она не бросит полностью фигурное катание, а будет участвовать в шоу или иных мероприятиях", – сказал Писеев.

Публикация от Yulia (@sunnyjump_) Авг 28 2017 в 7:20 PDT

Однако по словам самой Этери Тутберидзе, с таким количеством наград и титулов Липницкая вполне могла себе позволить уйти из спорта и гораздо раньше.

"Юлия стала чемпионом Европы, серебряной призеркой чемпионата мира и олимпийской чемпионкой. Некоторые спортсмены катаются десятилетиями и не зарабатывают такое количество медалей. Она могла уйти из спорта гораздо раньше и спокойно жить", – считает Тутберидзе. По ее словам, спорт – это ведь короткая полоса жизни. Все остальное – это жизнь после профессиональной карьеры.

Публикация от @yulia_lipnitskaya_fan Окт 11 2015 в 9:26 PDT

Стоит вспомнить, что именно Тутберидзе привела Липницкую к победе на Олимпиаде в Сочи. Однако вскоре после победы фигуристка приняла решение перейти в группу к Алексею Урманову, олимпийскому чемпиону 1994 года. "Хочу выразить огромную благодарность Этери Георгиевне за ту совместную работу, которая привела к высоким результатам. Но время не стоит на месте, надо двигаться дальше. Желаю Этери Георгиевне дальнейших успехов, она очень многому меня научила", – пояснила тогда Липницкая.

