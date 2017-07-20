Аршавин: Я боюсь переходить в новую жизнь

Андрей Аршавин заявил о себе как о лидере и подчеркнул, что иначе не может. Именно поэтому нападающий постарается продолжить карьеру.

Андрей Аршавин боится перемен, поэтому речь о завершении спортивной карьеры пока не идет. "Я лидер по натуре и не могу быть не лидером... Я делаю то, что чувствую. Я продлеваю старую жизнь, боясь переходить в новую, потому что не знаю, какая она будет. Я знаю, что это все в будущем. Думаю, любой футболист пытается продлить свою карьеру", – заявил он в эфире телеканала "Матч ТВ".

По словам нападающего, его мысли неординарны, и благодарить за это следует учительницу литературы. "Да, от моих интервью часто тренеры были в шоке, но ничего страшного. Говорить общими фразами – это не мое. И лучше говорить в лицо", – отметил Аршавин.

Впрочем, комментируя игру сборной России на Кубке конфедераций, спортсмен не был неординарным. По его мнению, неожиданностей в турнире не произошло.

"Мне кажется, если отталкиваться чисто от результата, Россия обыграла того, кого должна была обыграть, и проиграла тем, кому должна была проиграть. С другой стороны, сборная России могла сыграть вничью с обеими командами и даже выиграть – и с португальцами, и с Мексикой. По результату нет такой огромной разницы, а где-то всегда может повезти", – подчеркнул футболист.

Напомним, что бывший капитан национальной сборной защищал честь "Зенита", "Арсенала" и "Кубани". К алма-атинскому "Кайрату" Аршавин присоединился в 2016 году.

