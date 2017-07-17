Жена рассказала об измене и разводе с Аршавиным

В Сети появилась информация о том, что Андрей Аршавин якобы изменял своей новой возлюбленной Алисе Казьминой. Супруга футболиста прокомментировала это сообщение.

Вскоре после того, как Алиса подарила Андрею Аршавину дочь, на отдыхе в Испании она узнала, что якобы футболист изменял ей целый год с некой моделью по имени Екатерина, которая сейчас является супругой известного бизнесмена из Санкт-Петербурга).

Оказывается, несколько лет назад Андрей Аршавин вел двойную жизнь. В 2015 году во время празднования своего дня рождения он познакомился с моделью Екатериной. У них завязался роман. Футболист красиво ухаживал: дарил дорогие часы, приглашал на футбольные матчи и даже автомобиль.

"Они тайно встречались в гостиницах, ресторанах, аэропортах... Екатерина строила планы о свадьбе с Аршавиным. И это несмотря на то, что она сама состояла в отношениях. Молодой человек Кати, разумеется, был не в курсе, что у него медленно, но верно растут рога!" – цитирует друга семьи Аршавиных по имени Сергей Starhit.

На тот момент Алиса уже три года жила со спортсменом и не знала о том, что ее возлюбленный ведет двойную жизнь. Все вскрылось лишь этой весной. Алисе открыл глаза супруг этой Кати по имени Александр. Он рассказал, что, мол, жена сама призналась ему в романе с Аршавиным. Видимо, во время одной из семейных ссор она решила его обидеть таким сообщением. Они оказались на грани развода, но в итоге он простил измену.

Смогла проглотить обиду и Алиса. Супруги по-прежнему вместе: недавно она прилетала к футболисту в Алма-Ату, где он играет за клуб "Кайрат". Сейчас вместе с тремя детьми Алиса отдыхает в теплых странах. А недавно ей подарили шикарную красную иномарку. Тем не менее, журналисты связались с Алисой, чтобы прояснить пикантную ситуацию. Супруга Аршавина не стала выгораживать мужа.

Публикация от Андрей Аршавин (@andrew_arshavin_10) Сен 4 2016 в 2:15 PDT

"Я не понимаю, зачем этот человек появился в нашей жизни спустя два года. Наши отношения с Андреем после свадьбы и рождения дочки намного лучше. Он изменился, стал совсем другим: внимательный, заботливый, очень старается для нас. Плакал, когда появился этот Саша, не понимал, как мужик может так поступать – рушить семью. Сейчас у нас все хорошо, разводиться я не собираюсь. Конечно, было тяжело это пережить, но все в прошлом. Андрей обожает детей, моя дочка называет его папой, хоть он и не родной. С биологическим отцом она, к сожалению, не общается", – рассказала Алиса Аршавина.