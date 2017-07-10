У жены Аршавина сдали нервы из-за Барановской
В СМИ регулярно восхваляется Юлия Барановская, которая, несмотря на разрыв с Андреем Аршавиным, смогла с честью справиться со сложной жизненной ситуацией и теперь является востребованной ведущей и счастливой матерью троих детей.
При этом журналисты не устают ругать Андрея Аршавина, который якобы бросил двух сыновей и дочь от Барановской и занимается тем, что воспитывает детей от первого брака своей жены Алисы и их общего ребенка. На футболиста накидываются с критикой и пользователи социальных сетей в интернете.
В итоге, у жены Аршавина Алисы сдали нервы. Женщина объяснила, почему Андрей не проводит много времени с детьми от бывшей возлюбленной. Якобы всему виной сама Юлия Барановская.
"Да кто вам сказал, что их игнорирует, ведь вы слышите только сторону мамы. Он переписывается с детьми. А то, что не видится, так в этом только мама виновата!!" – цитируют Алису Аршавину "7 Дней".
Напомним, четыре года назад Юлия Барановская и ее сожитель, футболист Андрей Аршавин, расстались. Они были вместе десять лет. Телеведущая родила спортсмену сыновей Артема и Арсения и дочку Яну. В последнее время журналисты охотно приписывают успешной карьеристке романы с разными мужчинами, но она пока ни один из них не подтвердила. Аршавин же женился на журналистке Алисе Казьминой. В феврале 2017 года у них родилась дочка.
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