Беременная Серена Уильямс на балу показала живот

Всемирно известная теннисистка Серена Уильямс впервые за долгое время вышла в свет. Спортсменка с округлившимся животом неожиданно появилась на ежегодном балу Института костюма Met Gala.

Первая ракетка мира вышла на красную дорожку модного приема в классическом вечернем платье изумрудного цвета из коллекции Versace. На фотографиях с Met Gala отчетливо виден круглый живот Серены Уильямс. Отметим, что на мероприятии она появилась в сопровождении мужа, американского бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна.

На пути к Met Gala в соцсети Snapchat спортсменка опубликовала видео из автомобиля. "Кажется, это будет веселый вечер. Там множество моих друзей, я встречусь и поговорю с ними. Будет весело, оставайтесь на связи!" – сказала Уильямс, отметив, что вместе с ней едет ее супруг, он ведет машину.

Добавим, что с момента первой публикации фотографии, на которой Серена запечатлена с округлившимся животом, прошло около половины месяца. В соцсети появился снимок теннисистки, на котором было написано "20 недель". Позднее спортсменка призналась, что опубликовала его случайно.

"Вы знаете, как работают социальные сети. Нажал на неправильную кнопку и..." – пояснила Уильямс. "За полчаса я пропустила четыре звонка и подумала, что это странно. Затем я посмотрела в смартфон и сказала "О, нет", – цитирует ее Daily Mail.

Напомним, в спортивной среде неоднозначно отреагировали на новость о беременности Серены Уильямс. В частности, теннисистка Мария Шарапова назвала интересное положение коллеги "одним из лучших подарков". В то же время экс первая ракетка мира Илие Настасе грубо подшутил над Сереной. "Посмотрим, какого цвета будет ребенок. Цвета молочного шоколада?" – сказал 70-летний спортсмен.