Беременная Уильямс стала первой ракеткой мира

Серена Уильямс

Первая ракетка мира сейчас в положении. Что 23-кратная победительница турниров Большого шлема на пятом месяце беременности, подтвердила ее представитель.

Serena Williams is expecting! She announce on Snapchat that she is 20 weeks pregnant. #prego #congratulations pic.twitter.com/H5S7hkCyoy