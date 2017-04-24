Беременная Уильямс стала первой ракеткой мира

Американская теннисистка Серена Уильямс согласно рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA) стала первой ракеткой мира. Это притом что последний ее турнир – Открытый чемпионат Австралии, состоявшийся в январе 2017 года.

Серена Уильямс

Первая ракетка мира сейчас в положении. Что 23-кратная победительница турниров Большого шлема на пятом месяце беременности, подтвердила ее представитель.

Примечательно, что американка выиграла Открытый чемпионат Австралии в этом году, уже будучи беременной. Спортсменка ждет ребенка от бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна.

Анжелика Кербер

Немецкая теннисистка заняла вторую строчку списка, сообщает официальный сайт WTA. Девушка носила звание первой ракетки мира в одиночном рейтинге, победила в двух турнирах Большого шлема в одиночном разряде в 2016 году.

Анжелика начала играть в теннис в три года. Параллельно девочка серьезно занималась плаванием, показывала хорошие результаты на местных соревнованиях, но в итоге сосредоточилась на теннисе. Родители поддерживали увлечение дочери, а мама до сих пор является ее менеджером.

Каролина Плишкова

На третьем месте рейтинга – представительница Чехии Каролина Плишкова. Теннисистка – победительница 13 турниров WTA, двукратная обладательница Кубка Федерации (2015, 2016 годы) в составе национальной сборной Чехии.

Каролина впервые пришла на корт в четыре года. Ныне тренируется в одном из пражских теннисных клубов. Примечательно, что ее сестра-близнец Кристина тоже профессионально играет в теннис.

Доминика Цибулкова

На четвертой позиции – словацкая теннисистка Доминика Цибулкова. Победительница финала тура WTA в одиночном разряде 2016 года, восьми турниров WTA в одиночном разряде, Кубка Хопмана – 2009 в составе национальной сборной Словакии и бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге.

Симона Халеп

На пятом месте – румынка Симона Халеп. Теннисистка является победительницей 14 турниров WTA в одиночном разряде, бывшей второй ракеткой мира в одиночном разряде, экс первой ракеткой мира в юниорском рейтинге.

Помимо спортивных достижений, была известна своими физическими особенностями. Так, румынка стала популярной благодаря тому, что ради теннисной карьеры решилась на операцию по уменьшению груди, которую успешно перенесла в июле 2009 года.

Шестой в списке значится испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса Бланко. На седьмой позиции – ее коллега из Венгрии Йоханна Конта. Восьмой ракеткой мира стала полька Агнешка Радванска. Девятое и десятое места в рейтинге WTA поделили между собой Светлана Кузнецова и американка Мэдисон Киз.