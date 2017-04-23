Расистская шутка о ребенке Серены Уильямс вызвала скандал
Международная федерация тенниса ITF уже объявила о начале расследования инцидента. "ITF считает недопустимыми высказывания, которые имеют дискриминационный или оскорбительный характер. Мы в курсе того, что сказал Илие Настасе, и немедленно начали расследование", – заявили в организации.
В федерации отметили, что изучат ситуацию и установят все факты перед тем, как принимать к Настасе какие-либо меры. Однако по данным BBC Sport, известного румынского теннисиста уже отстранили от матча с командой Великобритании за его поведение во время игры.
Межу тем, высказывание спортсмена вызвало негодование не только в ITF. В соцсетях Настасе обвинили в расизме и потребовали отстранить его от матчей.
Инцидент произошел в пятницу, 21 апреля, в ходе пресс-конференции на Кубке Федерации по теннису в Константе. "Посмотрим, какого цвета будет ребенок. Цвета молочного шоколада?" – сказал 70-летний спортсмен.
Serena Williams: Ilie Nastase heard making derogatory comment https://t.co/nVFknh0uW3 >Serena Williams: Ilie Nastase heard making derogato… pic.twitter.com/KzqcC5g57q— NEWS Updates Af (@NewsUpdatesAf) 21 апреля 2017 г.
Как писали Dni.Ru, американская теннисистка Серена Уильямс объявила о своей беременности в середине апреля. Многократная победительница турниров Большого шлема опубликовала в социальной сети фотографию, на которой видно, что у спортсменки уже округлился живот. Поверх фотографии написано два слова: "20 недель". Отцом ребенка является бизнесмен армянского происхождения Алексис Оганян.
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