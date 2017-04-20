Беременная Уильямс заставила Тарпищева сомневаться

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал беременность американской спортсменки Серены Уильямс. Он усомнился в том, что после рождения ребенка она сможет вернуться в большой спорт.

"Возвращение на корт – это даже после травм сложное дело", – заявил глава ФТР. По его мнению, вернуться в большой спорт 35-летней теннисистке помешает не только рождение ребенка, но и ее внушительный возраст. "Сомнительно, что это произойдет", – цитирует Шамиля Тарпищева "Р-Спорт".

Он вспомнил похожий прецедент, когда теннисистка Маргарет Смит-Корт после рождения ребенка вернулась на корт и выиграла турнир Большого шлема. "Пример-то есть, но смущает возраст (Серены Уильямс. – Прим. ред.). Все будет зависеть от того, насколько она сохранит физические кондиции. Думаю, этот фактор может оказаться главенствующим", – заявил Шамиль Тарпищев.

Также президент Федерации тенниса России рассказал, что у теннисисток, как правило, рождаются "поздние дети". "В нашем виде спорта много противоречий относительно методик спортивной тренировки, потому что 34-36 недель в году приходится на соревнования", – пояснил Тарпищев.

Тем не менее, глава ФТР отметил, что ему "хочется поздравить Серену". "Вчера вот с 30-летием поздравили (Марию. – Прим. ред.) Шарапову", – добавил Шамиль Тарпищев.

Напомним, многократная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс опубликовала в социальной сети фотографию, на которой видно, что у спортсменки округлился живот. Поверх фотографии написаны два слова: "20 недель". Добавим, что теннисистка ждет ребенка от бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна.