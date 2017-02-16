Серена Уильямс снялась обнаженной для журнала
В последний раз Серена Уильямс снималась для Sports Illustrated Swimsuit в 2003 году. Вернуться на страницы журнала ее уговорила теннисистка Каролин Возняцки. "Однажды ночью мы вместе веселились и поняли, что должны сфотографироваться!" – заявила подруга Уильямс.
Serena Williams in #SISwim 2017! https://t.co/HIwg0HO5Gm pic.twitter.com/3W8MbQJY3S— SI Tennis (@SI_Tennis) 16 февраля 2017 г.
Совместный снимок так и не был сделан, однако темнокожая спортсменка отметила, что сам процесс ей понравился. По словам Серены, это было достаточно тяжело.
We LOVE Caroline Wozniacki! https://t.co/WQk1BPN1XM pic.twitter.com/8wUEmnAd8X— SI Swimsuit (@SI_Swimsuit) 16 февраля 2017 г.
"Мне пришлось концентрировать внимание, чтобы убедиться, что все углы тела расположены правильно, руки – на верном месте и так далее", – пояснила теннисистка. Она подчеркнула, что, готовясь к съемкам, ела исключительно здоровую пищу.
Serena Williams talks about wearing a thong bikini for the first time! https://t.co/SqFjlwtOa6 pic.twitter.com/ZtEQzQqBN0— SI Swimsuit (@SI_Swimsuit) 15 февраля 2017 г.
Уильямс призналась, что фотосессия стала более волнительным событием, чем игра перед многочисленной аудиторией. "В каждой ситуации есть свои трудности, но я честно считаю, что съемки гораздо более мучительны для нервов, потому что в них нужно быть идеальной", – рассказала она.
See Serena, Wozniacki and Bouchard in #SISwim 2017 https://t.co/f9tut7S75Z pic.twitter.com/GsjgLwd56v— SI Tennis (@SI_Tennis) 15 февраля 2017 г.
Серена Уильямс – американская теннисистка. Спортсменка четырежды становилась чемпионкой Олимпийских игр, в парных соревнованиях выступает со старшей сестрой Винус Уильямс.
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