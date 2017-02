Серена Уильямс снялась обнаженной для журнала

В последний раз Серена Уильямс снималась для Sports Illustrated Swimsuit в 2003 году. Вернуться на страницы журнала ее уговорила теннисистка Каролин Возняцки. "Однажды ночью мы вместе веселились и поняли, что должны сфотографироваться!" – заявила подруга Уильямс.

Совместный снимок так и не был сделан, однако темнокожая спортсменка отметила, что сам процесс ей понравился. По словам Серены, это было достаточно тяжело.

"Мне пришлось концентрировать внимание, чтобы убедиться, что все углы тела расположены правильно, руки – на верном месте и так далее", – пояснила теннисистка. Она подчеркнула, что, готовясь к съемкам, ела исключительно здоровую пищу.

Serena Williams talks about wearing a thong bikini for the first time! https://t.co/SqFjlwtOa6 pic.twitter.com/ZtEQzQqBN0